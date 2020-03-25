Посольство РФ: В Канаде нет заболевших коронавирусом россиян

Российские граждане не обращались за содействием в возвращении на родину из Канады в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили представители дипмиссии РФ в Оттаве.

"Посольство РФ в Канаде не получало данных о заражении российских граждан, которые находятся сейчас в этой стране, новым коронавирусом", - пишет ТАСС. Дипломаты подчеркнули, что этот вопрос сейчас находится на особом контроле. Российское посольство в Оттаве и консульский отдел продолжают работать в штатном режиме, с соблюдением необходимых предосторожностей его сотрудниками.

На данный момент в Канаде заболели уже более двух тысяч человек, 24 из них умерли. Первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован 15 января. Врачи поставили такой диагноз людям, прибывшим страну из Китая, Ирана и Египта.

Более половины канадских провинций уже ввели на своей территории режим чрезвычайного положения: не работают школы и детские сады, закрыт доступ во все публичные места, власти рекомендуют людям без особой необходимости не выходить на улицу. Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. А уже 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.