Новый гематологический корпус Боткинской больницы начал работу

Новый гематологический корпус Боткинской больницы принял первых пациентов. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Рассчитан корпус на 120 коек. В нем установлено 1100 единиц современного медоборудования. Этот корпус стал основной клинической базой Московского городского гематологического центра, действующего на базе этой клиники.

Главный врач городской клинической больницы имени С.П. Боткина Алексей Шабунин рассказал:

- В новом гематологическом центре будут проходить лечение многие пациенты с гематологическими новообразованиями. После ремонта пропускная способность корпуса выросла в 1,5 раза, в год в нем смогут проходить лечение около шести тысяч пациентов. Его особенность заключается в том, что в нем сосредоточен полный цикл помощи больным с онкологическими гематологическими заболеваниями - от точной и быстрой диагностики до сложнейших операций по пересадке костного мозга. Мы планируем выполнять до 150 таких операций в год. Кроме того, наши гематологи смогут проводить высокодозную химиотерапию, которая требует специальных условий. Все это позволит расширить оказание гематологической помощи этой категории больных.

В корпусе установлено новое оборудование экспертного класса, которое позволит быстро и точно поставить диагноз пациенту. Это аппараты УЗИ и КТ, современные аппараты криобанка и другое.