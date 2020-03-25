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25.03.2020 11:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новый гематологический корпус Боткинской больницы начал работу

Текст: Любовь Проценко

Новый гематологический корпус Боткинской больницы принял первых пациентов. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Рассчитан корпус на 120 коек. В нем установлено 1100 единиц современного медоборудования. Этот корпус стал основной клинической базой Московского городского гематологического центра, действующего на базе этой клиники.

Фото: Махонин Андрей / ТАСС
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Главный врач городской клинической больницы имени С.П. Боткина Алексей Шабунин рассказал:

- В новом гематологическом центре будут проходить лечение многие пациенты с гематологическими новообразованиями. После ремонта пропускная способность корпуса выросла в 1,5 раза, в год в нем смогут проходить лечение около шести тысяч пациентов. Его особенность заключается в том, что в нем сосредоточен полный цикл помощи больным с онкологическими гематологическими заболеваниями - от точной и быстрой диагностики до сложнейших операций по пересадке костного мозга. Мы планируем выполнять до 150 таких операций в год. Кроме того, наши гематологи смогут проводить высокодозную химиотерапию, которая требует специальных условий. Все это позволит расширить оказание гематологической помощи этой категории больных.

В корпусе установлено новое оборудование экспертного класса, которое позволит быстро и точно поставить диагноз пациенту. Это аппараты УЗИ и КТ, современные аппараты криобанка и другое.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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