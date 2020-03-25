В Москве для выявления нарушителей самоизоляции используют видеонаблюдение

Московская полиция напомнила, что для безопасности населения используется система видеонаблюдения в совокупности с автоматической идентификацией лиц для выявления нарушителей режима. К таким нарушителям может быть применена административная ответственность.

Пресс-служба столичной полиции распространила сообщение, в котором попросила всех граждан соблюдать режим самоизоляции и отказаться на время от посещения общественных мест. А также ограничить контакт с другими людьми для предотвращения вероятности заболевания коронавирусом, сообщает ТАСС.

Также полиция напомнила о введенном в столице карантине для граждан старше 65-летнего возраста. И о необходимости соблюдения режима карантина и самоизоляции с целью предотвращения заражения и распространения коронавирусной инфекции.

Скорее всего, видеонаблюдение будет работать только в отношении тех лиц, у которых либо выявлено заболевание, либо установлено, что они имели контакты с зараженными.