В Воронеж доставят землю с места гибели Романа Филипова

Частица сирийской земли с места гибели Героя России Романа Филипова будет доставлена на родину летчика в Воронеж.

- Один из наиболее вероятных вариантов ее размещения - в мемориальном классе школы № 85. Здесь учился Филипов, школа носит его имя, - рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области.

Роман Филипов родился и вырос в Воронеже в семье военного летчика. С детства мечтал летать. После школы окончил Краснодарское высшее военное училище летчиков, стал пилотом штурмовика Су-25. Начал службу в Приморье, прошел все должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка.

3 февраля 2018 года во время выполнения боевого задания в Сирии самолет Романа Филипова был сбит у города Серакиб ракетой, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик катапультировался и на земле принял бой с боевиками. Когда закончились патроны, подорвал себя и врагов гранатой. Последними словами Филипова были: "Это вам за пацанов!"

Ответным авиаударом ВКС России были уничтожены три десятка боевиком, затем сирийский спецназ зачистил территорию и вывез тело Филипова. 6 февраля пилоту было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Еще через два дня Романа Филипова похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы в Воронеже. Вскоре воронежской школе № 85 было присвоено имя летчика, в холле появился его бронзовый бюст, а в мемориальном классе - парта Романа Филипова.

18 марта 2020 года съемочная группа ВГТРК нашла в Сирии место гибели героя. Военный корреспондент Евгений Поддубный вывез землю оттуда в Россию.