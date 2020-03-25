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25.03.2020 04:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Автопарк правительства Якутии передали в распоряжение врачей

Текст: Владимир Таюрский

20 автомобилей автобазы правительства и парламента Якутии со среды переданы в распоряжение регионального минздрава. Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, на них врачи ездят по вызовам в столице республики.

Соответствующее распоряжение накануне издал глава Якутии Айсен Николаев.

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- По городу необходимо проводить большое количество анализов контактных лиц и лиц, приехавших из-за границы. Для медиков требуется большое количество легкового автотранспорта, которого, к сожалению, в медицинских учреждениях не хватает. Поэтому принял решение задействовать автотранспорт автобазы правительства и парламента республики. Уверен, что данное решение поможет держать ситуацию под контролем и оперативнее выявлять людей, подвергшихся контакту с болеющими гражданами, - отметил он.

В связи с угрозой распространения коронавируса органы власти в регионе работают удаленно, а вот медикам работы значительно прибавилось. Дополнительные машины задействованы в поликлинических службах четырех городских учреждениях здравоохранения.

По словам руководителя оперативного штаба регионального минздрава Алены Барашковой, поликлиники не проводят плановые приемы, больные вызывают врачей на дом. Поэтому потребность в машинах высокая. Она подчеркнула, что врачи и водители обеспечены средствами защиты и дезинфицирующими средствами.

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