Автопарк правительства Якутии передали в распоряжение врачей

20 автомобилей автобазы правительства и парламента Якутии со среды переданы в распоряжение регионального минздрава. Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, на них врачи ездят по вызовам в столице республики.

Соответствующее распоряжение накануне издал глава Якутии Айсен Николаев.

- По городу необходимо проводить большое количество анализов контактных лиц и лиц, приехавших из-за границы. Для медиков требуется большое количество легкового автотранспорта, которого, к сожалению, в медицинских учреждениях не хватает. Поэтому принял решение задействовать автотранспорт автобазы правительства и парламента республики. Уверен, что данное решение поможет держать ситуацию под контролем и оперативнее выявлять людей, подвергшихся контакту с болеющими гражданами, - отметил он.

В связи с угрозой распространения коронавируса органы власти в регионе работают удаленно, а вот медикам работы значительно прибавилось. Дополнительные машины задействованы в поликлинических службах четырех городских учреждениях здравоохранения.

По словам руководителя оперативного штаба регионального минздрава Алены Барашковой, поликлиники не проводят плановые приемы, больные вызывают врачей на дом. Поэтому потребность в машинах высокая. Она подчеркнула, что врачи и водители обеспечены средствами защиты и дезинфицирующими средствами.