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25.03.2020 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Курилах сняли угрозу цунами из-за землетрясения

Текст: Юлия Гарднер

Угроза возникновения цунами снята в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Ее отменили в 17:57 по местному времени, сообщили в региональном Главке МЧС.

Фото: iStock
Первые волны цунами подошли к Северо-Курильску

Напомним, сегодня утром в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его ощутили жители Камчатки и острова Парамушир. После была объявлена угроза возникновения цунами, жителей города Северо-Курильска, находящихся в порту, эвакуировали на возвышенность. К счастью, волны оказались неопасными, их высота достигала всего 50 сантиметров.

По информации спасателей, повреждены 25 печных стояков в домах. Сейчас ведутся ремонтные работы.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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