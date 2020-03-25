На Курилах сняли угрозу цунами из-за землетрясения

Угроза возникновения цунами снята в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Ее отменили в 17:57 по местному времени, сообщили в региональном Главке МЧС.

Напомним, сегодня утром в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его ощутили жители Камчатки и острова Парамушир. После была объявлена угроза возникновения цунами, жителей города Северо-Курильска, находящихся в порту, эвакуировали на возвышенность. К счастью, волны оказались неопасными, их высота достигала всего 50 сантиметров.

По информации спасателей, повреждены 25 печных стояков в домах. Сейчас ведутся ремонтные работы.