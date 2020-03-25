Мэр Кунгура подал в отставку после отпуска в ОАЭ

Мэр города Кунгура Пермского края Сергей Гордеев написал заявление об отставке после того, как вернулся в прошлые выходные из отпуска, проведенного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает ТАСС.

Отпуск главы муниципалитета с 16 по 23 марта был согласован с администрацией губернатора Пермского края еще в начале года, однако, после введения 15 марта в регионе режима повышенной готовности, чиновникам было рекомендовано отменить или перенести поездки за рубеж.

Вернувшийся из заграничного отпуска глава муниципалитета не смог попасть на рабочее место из-за введенного двухнедельного карантина.

На заседании 26 марта депутаты Кунгурской городской думы рассмотрят отставку мэра. Если она будет принята, то с 27 марта будет назначен исполняющий обязанности главы города.