На Соликамском магниевом заводе (СМЗ) в эти дни проходит награждение юбилейными медалями, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Их вручают труженикам тыла, вдовам фронтовиков, детям войны. И четверым ветеранам Великой Отечественной. Ничего не поделаешь - с каждым годом воинов-героев становится все меньше. Но, несмотря на возраст, победный дух остается в каждом из них.

Хранители будущего

Слова об особом героическом духе кому-то могут показаться банальными. Однако он на самом деле существует. В этом убеждаешься всякий раз, встречаясь с ветеранами лично. Как звон медалей - почти не слышен у одного, но заполняет все вокруг, когда бойцы той великой войны идут в строю. Есть еще одно удивительное свойство - их героический дух передается следующим поколениям.

По крайней мере соликамским магниевикам удалось пронести его от военных лет до сегодняшнего дня. Здесь умеют хранить память о прошлом, чтить традиции - и трудовые, и боевые. Историю собирают в музее предприятия и его импровизированном филиале - комнатах заводского совета ветеранов войны и труда.

Музейные комнаты, как рассказала "Российской газете" председатель совета Любовь Шлюкова, появились почти стихийно: то одну исторически ценную вещь принесут, то другую. Выбрасывать рука не поднимается. Вот и решили устраивать что-то вроде выставок. Помещение позволяет - совет ветеранов занимает почти целый этаж многоквартирного жилого дома.

Со временем вещей становилось больше, история города и предприятия стала обретать многогранность.

Теперь сюда приходят на экскурсии воспитанники ближайших детских садов и ученики соседней школы. Здесь им рассказывают об истории страны, завода, пионерской и комсомольской организаций и, конечно, о военных годах, проводят уроки мужества. Здесь можно увидеть, какими предметами быта в то время пользовались жители города и какими игрушками играли дети, какие каски носили солдаты, какие письма приходили с фронта.

Но главное - можно потрогать и попробовать поднять те самые легендарные магниевые чушки, из которых строили боевую технику, самолеты и корабли. Их в музее несколько, причем одна отлита в годы войны. И это действительно раритет. Ведь в военное время СМЗ был единственным в СССР поставщиком магния.

Откуда приходит энтузиазм?

Сегодня сложно представить нагрузку на заводчан в те годы. От них, без преувеличения, зависела обороноспособность страны и исход войны.

- Это были такие люди, диву даешься, - говорит председатель совета ветеранов Любовь Шлюкова. - Завод начал войну еще недостроенным, его пустили в рабочий режим за несколько месяцев до ее начала. Строили предприятие и металл отливали одновременно. А после работы металлурги умудрялись еще и в госпитале помогать: девушки стирали бинты, ухаживали за ранеными, парни грузили уголь, выполняли другую тяжелую работу.

Согласно историческим документам, им было лет по 16-18, а кому-то и того меньше. Существенную часть коллектива составляли те, кого на фронт не взяли по возрасту или состоянию здоровья.

Варить металл и сегодня тяжелый труд. А про те годы и говорить нечего. Как вспоминают ветераны, порой не выдерживали даже крепкие мужики. Чтобы отработать смену, рабочие надевали суконные спецовки и валенки, но они быстро истлевали, приходилось обмазывать тело солидолом, чтобы избежать ожогов. Это было самое настоящее испытание на прочность, как и на фронте.

Только с июня по ноябрь 1941 года в ряды Красной Армии ушло 350 кадровых рабочих. Всего же на разных фронтах отважно воевали 860 магниевиков, они отмечены многочисленными орденами и медалями. Среди заводчан два Героя Советского Союза.

В те годы и зародился тот самый легендарный боевой дух, который сегодня дает о себе знать не только в День Победы, но и в другие значимые для любого работника предприятия праздники: День металлурга, День фирмы, День ветеранов и кадровых рабочих. И его, как самую главную ценность, нынешние поколения заводчан стараются укрепить и передать тем, кто только вливается в рабочие ряды.

Семейственность по-соликамски

Стать сотрудником СМЗ не так-то просто. Мало иметь подходящую специальность и желание. Нужны родственные связи. Да-да, тут процветает самая махровая семейственность. Потенциальным заводчанам, прежде чем попасть в цех, приходится доказывать, что у них тут трудятся родители, братья, сестры, другие родственники. А бывший генеральный директор завода Сергей Шалаев любит рассказывать историю о том, как один рабочий пришел к нему на прием с просьбой взять на завод тещу.

То, что в современных промышленных корпорациях находится под негласным запретом и считается коррупционным фактором, здесь абсолютно легально. В коллективном договоре предприятия черным по белому написано о преимущественном праве при приеме на работу "лиц, имеющих родственников среди членов трудового коллектива".

По мнению заводчан, это помогает сохранить единство, преемственность и взаимовыручку. Недаром именно на СМЗ самый большой процент работников, имеющих единственную запись в трудовой книжке. У преданных заводу магниевиков есть даже свои языковые "маячки". Они, например, говорят "пришел в завод", а не "на завод". Казалось бы, просто устаревшая фраза. Но старожилы утверждают: за ней целое мировоззрение и жизненная установка. Это значит, что они пришли сюда работать со всей своей жизнью и душой.

Однажды придя "в завод", большинство работников остаются с ним навсегда. И даже на пенсии считают себя членами коллектива и с удовольствием участвуют в мероприятиях, которые организует совет ветеранов, а зачастую сами становятся инициаторами интересных начинаний. Благо предприятие поддерживает их и оказывает финансовую помощь.

Хотя, как вспоминает Любовь Шлюкова, бывали на ее памяти и другие времена. В постсоветские годы завод неоднократно переходил из рук в руки. Как горько шутили заводчане, "у нас то белые, то красные". Было время, когда ни о каком совете ветеранов собственники и слышать не хотели: "Мы покупали завод, а не каких-то ветеранов". Но и тут боевой дух взял свое - интересы рабочих отстояли.

Сегодня общественной организации не приходится доказывать свое право на существование - дела говорят сами за себя.

В 2018 году совет ветеранов СМЗ впервые принял участие в конкурсе годовых публичных отчетов, организуемом фондом "Содействие" для общественных организаций. И стал победителем в Пермском крае. В общероссийском конкурсе получили бронзовую награду. А в прошлом году вернулись с федерального конкурса со свидетельством серебряного достоинства.

Сейчас в совете готовятся к празднованию 9 Мая. Для ветеранов это самый большой и важный праздник в году, длится он целый месяц. По-другому нельзя - победный дух продолжает свое шествие во времени.

Комментарий

Евгения Насекина, помощник генерального директора ОАО "СМЗ" по кадрам и общим вопросам:

- Руководство предприятия активно поддерживает работу ветеранской организации. С одной стороны, это сохранение традиций, а с другой - есть реальные результаты работы, которыми можно гордиться. Ежегодно совет ветеранов составляет планы, мы защищаем их при принятии бюджета предприятия. Надо заметить, что год от года финансирование растет. Наши ветераны занимают первые места в краевых и общероссийских конкурсах. Участвуют во всех городских мероприятиях - и творческих, и спортивных. На нынешний юбилейный год бюджет совета ветеранов увеличен в несколько раз. Запланированы выплаты ко всем нашим корпоративным праздникам: Дню фирмы, Дню пожилого человека, Дню металлурга и, конечно, главному празднику страны - Дню Победы. Я лично с большим удовольствием сотрудничаю с нашими ветеранами. Это замечательные, активные люди с таким энтузиазмом, что могут, если захотят, любые горы свернуть.

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