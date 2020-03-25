Нижегородцев с возможным COVID-19 хотят госпитализировать через суд

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде назначено судебное заседание о принудительной госпитализации двух граждан с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Приокского районного суда.

Заболевший коронавирусом нижегородец прибыл из-за границы 7 марта и был помещен в инфекционную больницу №2 18 марта. Наличие COVID-19 у него было подтверждено лабораторно.

Его и жена и отец, проживающие с мужчиной в одной квартире, отказались от добровольной изоляции и госпитализации с целью медицинского осмотра. Иск против них подало территориальное управление Роспотребнадзора. В ведомстве отказались от комментариев до результатов судебного заседания.