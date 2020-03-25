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25.03.2020 11:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензенской области возбудили дело по гибели в пожаре семи человек

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре семи человек.

Трагедия произошла в ночь на среду в городе Нижний Ломов. В пожаре, вспыхнувшем в частном доме в Заречном переулке погибли семь человек, в том числе трое детей - две семилетние девочки-близняшки и 12-летняя девочка. В доме также находились двое молодых женщин и двое мужчин.

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- При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Евгения Воеводина.

По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Как рассказали в ГУ МЧС по Пензенской области, сгоревший дом был деревянным с газовым отоплением, крытый шифером. Его общая площадь около 100 квадратных метров. На момент прибытия пожарных дом пылал открытым огнем и было сильное задымление.

На тушении пожара привлекалось 18 человек и шесть единиц техники.

На месте пожара работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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