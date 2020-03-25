В Пензенской области возбудили дело по гибели в пожаре семи человек

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре семи человек.

Трагедия произошла в ночь на среду в городе Нижний Ломов. В пожаре, вспыхнувшем в частном доме в Заречном переулке погибли семь человек, в том числе трое детей - две семилетние девочки-близняшки и 12-летняя девочка. В доме также находились двое молодых женщин и двое мужчин.

- При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Евгения Воеводина.

По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Как рассказали в ГУ МЧС по Пензенской области, сгоревший дом был деревянным с газовым отоплением, крытый шифером. Его общая площадь около 100 квадратных метров. На момент прибытия пожарных дом пылал открытым огнем и было сильное задымление.

На тушении пожара привлекалось 18 человек и шесть единиц техники.

На месте пожара работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).