Новости

Moody's: дефицит российского бюджета в 2020 году составит не более 1% ВВП 13:41
В Тульской области ограничили поездки паломников 13:41
Песков оценил эффективность работы вне офиса 13:39
Песков рассказал о самочувствии Путина после посещения больницы в Коммунарке 13:35
Пожилым москвичам помогут с отоплением дач углем и дровами 13:35
Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа 13:34
В КБР рассказали о двух новых случаях заболевания COVID-19 13:27
В Кремле нет окончательных решений по всероссийскому голосованию 13:26
Porsche Macan, проданные в России, могут загореться из-за утечки топлива 13:25
"Чудо-женщина" проиграла коронавирусу: премьеру сиквела перенесли 13:23
Число погибших от коронавируса в Иране превысило 2 тысячи 13:22
Госдума рассмотрит меры по поддержке граждан и бизнеса из-за коронавируса 13:21
Песков заявил о продолжении подготовки Парада Победы 13:20
Заседание Совета по культуре с участием президента перенесено на другую дату 13:17
В Ростове зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом 13:13
Мосгорнаследие открывает онлайн-лекторий 13:11
Последний сезон "Сверхъестественного" не удалось доснять из-за эпидемии 13:10
Назван опасный побочный эффект зубных антибактериальных ополаскивателей 13:10
Студенты Петербурга и Ленобласти организовали "Греча патруль" 13:06
Лоукостер "Победа" не может вывезти россиян из Дубая 13:04
СК начал проверку "услуги" заражения коронавирусом в Кузбассе 13:02
В Воронеже частный театр сыграет Кафку в прямом эфире 12:59
Шойгу призвал уточнить законы о СМИ 12:54
В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке 12:53
Под Новороссийском в лесу обнаружили 14 боевых мин 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нельзя выбрасывать в экологичный контейнер
Что нельзя выбрасывать в экологичный контейнер
Как не потерять в зарплате во время карантина
Как не потерять в зарплате во время карантина
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
25.03.2020 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку "услуги" заражения коронавирусом в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Новокузнецке полицейские передали в Роспотребнадзор материалы в отношении автора объявления об услугах по заражению коронавирусом. Проверку по факту публикации объявления начало и кузбасское следственное управление СК РФ. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали", - такую информацию сотрудники управления МВД России по Новокузнецку обнаружили на сайте бесплатных объявлений, осуществляя мониторинг СМИ и других интернет-ресурсов.

Патрушев: Борьба с распространением пандемии - под контролем Совбеза РФ

Автор необычного сообщения оценил услуги в 50 тысяч рублей. Вскоре оперативники установили его личность.

- 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка признался, что в Китае никогда не был, а просто хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области. - Собранные в отношении молодого человека материалы уже переданы специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора. За распространение под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. А к тем, кто мог воспользоваться услугами гражданина, просьба обратиться в дежурную часть УМВД России по Новокузнецку: 8 (3843)57-44-03 либо 02 (102 с мобильного).

Тем временем

Полицейские также передали в надзирающий орган данные другого новокузнечанина, который вернулся на днях из Таиланда и нарушил режим самоизоляции. Информацию о том, что одного из пассажиров чартерного авиарейса заметили в магазине, стражи порядка "выловили" в сети. Теперь нарушителю грозит административный штраф от 100 до 500 рублей.

По данным министерства здравоохранения Кузбасса, сейчас под наблюдением в связи с коронавирусом находятся около 950 жителей Кузбасса. 12 человек - в стационаре. Один из двух кемеровчан, у которых инфекция подтвердилась, уже выздоровел и выписался из больницы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
РЖД отменяют ряд поездов внутри России из-за снижения спроса
При легком течении коронавируса больным в Москве разрешат лечиться на дому
Поступить в вузы в этом году можно будет дистанционно
Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе