СК начал проверку "услуги" заражения коронавирусом в Кузбассе

В Новокузнецке полицейские передали в Роспотребнадзор материалы в отношении автора объявления об услугах по заражению коронавирусом. Проверку по факту публикации объявления начало и кузбасское следственное управление СК РФ. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали", - такую информацию сотрудники управления МВД России по Новокузнецку обнаружили на сайте бесплатных объявлений, осуществляя мониторинг СМИ и других интернет-ресурсов.

Автор необычного сообщения оценил услуги в 50 тысяч рублей. Вскоре оперативники установили его личность.

- 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка признался, что в Китае никогда не был, а просто хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области. - Собранные в отношении молодого человека материалы уже переданы специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора. За распространение под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. А к тем, кто мог воспользоваться услугами гражданина, просьба обратиться в дежурную часть УМВД России по Новокузнецку: 8 (3843)57-44-03 либо 02 (102 с мобильного).

Тем временем

Полицейские также передали в надзирающий орган данные другого новокузнечанина, который вернулся на днях из Таиланда и нарушил режим самоизоляции. Информацию о том, что одного из пассажиров чартерного авиарейса заметили в магазине, стражи порядка "выловили" в сети. Теперь нарушителю грозит административный штраф от 100 до 500 рублей.

По данным министерства здравоохранения Кузбасса, сейчас под наблюдением в связи с коронавирусом находятся около 950 жителей Кузбасса. 12 человек - в стационаре. Один из двух кемеровчан, у которых инфекция подтвердилась, уже выздоровел и выписался из больницы.