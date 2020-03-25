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25.03.2020 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новороссийском в лесу обнаружили 14 боевых мин

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Кубани Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Кубани

В лесу, рядом со станицей Грушевая Балка, расположенной в окрестностях Новороссийска, правоохранители обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Совместно с полицейскими сотрудники ФСБ изъяли 14 минометных мин: 120 мм - одна штука, 82 мм - семь штук и 50 мм - шесть. Общая масса взрывчатого вещества в снарядах в тротиловом эквиваленте составила около семи килограммов", - рассказали в ведомстве.

Минометные мины увезли на безопасное расстояние и уничтожили на полигоне в станице Раевской.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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