Под Новороссийском в лесу обнаружили 14 боевых мин

В лесу, рядом со станицей Грушевая Балка, расположенной в окрестностях Новороссийска, правоохранители обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Совместно с полицейскими сотрудники ФСБ изъяли 14 минометных мин: 120 мм - одна штука, 82 мм - семь штук и 50 мм - шесть. Общая масса взрывчатого вещества в снарядах в тротиловом эквиваленте составила около семи килограммов", - рассказали в ведомстве.

Минометные мины увезли на безопасное расстояние и уничтожили на полигоне в станице Раевской.