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25.03.2020,  
09:12
Текст:  Николай Грищенко

Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

Фото: Н. Веринчук / РИА Новости
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Пилоты ВКС России освоили истребители пятого поколения Су-57 на всех режимах полета. Заключительным этапом обучения стала отработка элементов ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов.

Тренировки летного состава проходили в Астраханской области.

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в сообщении Минобороны.

На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, можно увидеть, как пилоты пускают ракеты во время вертикального набора высоты.

Напомним, что первый полет истребителя Су-57 состоялся 29 января 2010 года. В самолете пятого поколения используются композитные материалы и радиопоглощающее покрытие. Они обеспечили существенное снижение его заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Вооружение машины размещается во внутрифюзеляжных отсеках, а при необходимости и на внешних узлах подвески. Истребитель прошел испытание в небе Сирии.

В рамках гособоронзаказа Воздушно-космические силы России получат 76 самолетов Су-57.

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