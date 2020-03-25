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25.03.2020 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи при загадочных обстоятельствах погибли мужчина и его мать

Текст: Ирина Белова

В Хостинском районе Сочи следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и его матери. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Фото: РИА Новости
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В одном из домов на улице Мацестинской обнаружили тела 69-летней местной жительницы и ее 36-летнего сына с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, вечером 18 марта этого года правоохранители обнаружили в комнате мертвую пенсионерку и в дверном проеме, ведущем в ванную, тело ее 36-летнего сына с признаками асфиксии. В квартире лежала предсмертная записка, в которой, как полагает следствие, мужчина просил прощения у родственников.

Тревогу забила родственница погибшей, так как та не отвечала на ее телефонные звонки. Женщина не смогла попасть в квартиру - дверь была заперта изнутри, и вызвала правоохранителей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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