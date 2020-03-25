Новости

Минск: Эпоха театрального искусства прощается с Инной Макаровой 21:02
Минтруд подготовит документы для повышения пособия по безработице 21:01
Двух нижегородцев принудительно проверят на коронавирус 20:41
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным 20:30
Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление кокаина 20:30
Путин подписал указ о переносе голосования по Конституции 20:26
ФНС до 1 мая приостанавливает меры взыскания со счетов МСП 20:25
ЦИК пересмотрит порядок подготовки к голосованию по Конституции 20:20
Вышел трейлер нового мультсериала от создателя "Рика и Морти" 20:19
Макгрегор пожертвовал миллион евро на борьбу с COVID-19 20:18
Путин передал Росздравнадзор в подчинение Минздраву 20:13
До пятницы кинотеатры закроют по всей стране 20:11
Путин отменил поездку в Петербург 19:49
Актриса Жанна Болотова госпитализирована с подозрением на коронавирус 19:35
В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус 19:34
В Москве для выявления нарушителей самоизоляции используют видеонаблюдение 19:29
В Госдуме назвали экономические последствия обращения президента 19:29
Изобретен микроскоп со сверхвысокой скоростью съемки процессов в мозге 19:19
В ЦОДД рассказали, когда чаще случаются ДТП 19:12
Рапота: Союзному государству важно согласовывать меры по борьбе с COVID-19 19:07
ФАС не обнаружила роста цена на услуги мобильной связи 19:01
Пилот разбившегося на Кубани военного Л-39 погиб 19:00
Мэр: Эпидемия коронавируса в Италии началась с игры "Аталанта" - "Валенсия" 18:57
В Петербурге во всех больницах прекращена плановая госпитализация 18:54
В Челябинской области введен второй "пакет" карантинных мер 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нельзя выбрасывать в экологичный контейнер
Что нельзя выбрасывать в экологичный контейнер
Как не потерять в зарплате во время карантина
Как не потерять в зарплате во время карантина
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
25.03.2020 19:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Строили пирамиду из графита

В регионе вновь пошли в ход финансовые схемы образца 1990-х
Текст: Евгений Китаев (Челябинск) , Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 65(8119)
Специалисты Банка России обнаружили на Южном Урале новую финансовую пирамиду. Хотя у россиян, казалось бы, должен был выработаться стойкий иммунитет к уловкам подобных структур, аферисты по-прежнему легко находят жертв.

- Организация, созданная в форме ООО, привлекала деньги южноуральцев, анонсируя высокую доходность вложений. Компания находила вкладчиков с помощью сетевого маркетинга, - сообщила управляющая отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

В отношении организаторов пирамиды возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". В ГУ МВД подробности пока не разглашают: это может навредить оперативным мероприятиям. Собственные источники "РГ" в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о зарегистрированном в Златоусте торговом доме, якобы занимавшемся поставками природных материалов.

Фото: iStock
Банк России зафиксировал кратный рост виртуальных пирамид

Судя по рекламе в соцсетях, представители компании предлагали заработать на поставках продукции из графитсодержащих материалов. Якобы "для увеличения прибыли, развития и укрепления коммерческих связей за рубежом" нужно было запустить новый рудник. Но из-за сложностей с получением кредита руководство решило привлекать средства физлиц "на взаимовыгодных условиях". Вкладчикам предлагалось два пути: стать инвестором и получать гарантированные 9-11 процентов от суммы вклада или же выступать агентом и даже представителем компании и иметь 7-13 процентов от суммы привлеченных средств. Как водится, через несколько месяцев пирамида прекратила существование.

- Потерпевших по делу не так много - скорее всего из-за того, что люди изначально отдавали себе отчет в сомнительности предложения, но все-таки решались подзаработать, - считает представитель челябинского движения за права заемщиков "Стоп! Коллектор" Вячеслав Курилин. - Это связано с недорогим "входным билетом": за первоначальный взнос в 2400 рублей человек получал возможность привлекать средства других вкладчиков, получая с них свой процент. Таким образом, он уже сам становился участником схемы и теперь не рискует идти за помощью в правоохранительные органы. К нам потерпевшие тоже не обращались, и все это, конечно, затруднит расследование.

Вкладчики сами становились участниками схемы, поэтому теперь не рискуют идти за помощью

Классическая финансовая пирамида, напоминают в ЦБ, - это мошенническая схема получения дохода. Финансы поступают за счет привлечения новых участников. При этом "верхушка" может заработать, а "низы" лишь теряют. Пирамиду нетрудно распознать по характерным признакам. Компания зачастую зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель (информацию можно проверить в Едином госреестре юридических лиц). Граждан также должна насторожить активная рекламная кампания с обещанием дохода, превышающего среднерыночный.

Специалисты Банка России советуют проявлять осторожность, если организация предлагает сделать предварительный денежный взнос, при этом у нее отсутствуют документы, подтверждающие вложения, например, в высокодоходное предприятие. И, конечно, у каждого потенциального вкладчика должно возникнуть сомнение, если организация вообще не предоставляет информацию о регистрации, учредителях, руководстве компании и финансовом положении.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Полиция предложила варианты борьбы с мошенниками сферы микрофинансирования

Широкое распространение в регионе получили и схемы "возвратного лизинга", когда юрлица или ИП выдают займы физическим лицам под залог автомобилей. В результате человек теряет выгоду из-за высоких процентов по договору лизинга, а то и вовсе лишается транспортного средства.

Всего на территории Челябинской области обнаружено 80 организаций, которые нелегально кредитовали население. Однако общественники считают, что реально эта цифра может быть в десятки раз выше. Просто в поле зрения надзорных органов попадает лишь толика предлагающих населению займы компаний - как правило, те, что ранее имели соответствующий правовой статус, но по каким-то причинам его утратили. А большая часть нелегальных кредиторов - не имеющие разрешений компании, ИП, частные лица.

- Отстаивая права заемщиков, мы часто сталкиваемся с физлицами, которые, по сути, занимаются ростовщичеством, - поясняет Курилин. - Некоторые выдают десятки, а то и сотни займов людям, которые из-за плохой кредитной истории не могут обратиться в банки, и получают с этой уязвимой категории населения стабильный доход. А суды при взысканиях, как правило, встают на сторону кредиторов. На наш взгляд, нужно юридически определиться с понятием "нелегальный кредитор", чтобы лишить их судебной защиты, - их число сразу сократится в разы. Ранее с таким предложением выступала глава ЦБ, однако ее почему-то не поддержали.

Справка "РГ"

В 2019 году в регионах УрФО Банк России выявил 203 нелегальных участника финансового рынка и четыре финансовые пирамиды. В целом по России обнаружено 2600 таких организаций. Напомним: выдавать займы по закону могут только банки, МФО, кредитные потребительские и сельхозкооперативы, ломбарды. Информация о легальных участниках рынка есть на официальном сайте регулятора www.cbr.ru.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Финансовые пирамиды

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подписал указ о нерабочих днях
В России зарегистрировали 163 новых случая коронавируса
Сбербанк объявил о новых условиях переводов с карты на карту
РЖД отменяют ряд поездов внутри России из-за снижения спроса
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе