В Тюмени спасли девочку-подростка с инсультом

Новости

Голливудская украинская актриса Иванна Сахно заболела коронавирусом 11:54
Volkswagen и Audi изменили свои логотипы из-за коронавируса 11:47
В Бурятии шестиклассник спас четверых детей из горящего дома 11:45
Глава Крыма призвал не наращивать турпоток в апреле 11:43
Роскосмос выберет четыре района для возвращения "Орла" с Луны 11:43
В Пензенской области возбудили дело по гибели в пожаре семи человек 11:36
Новый гематологический корпус Боткинской больницы начал работу 11:34
В Петербурге начала цвести сакура 11:31
Нижегородцев с возможным COVID-19 хотят госпитализировать через суд 11:31
Роналду может перейти в "ПСЖ" или "Манчестер Юнайтед" 11:26
Мировые звезды оперы выступят в Большом театре Беларуси 11:26
Посол России в США предложил американцам помощь в борьбе с коронавирусом 11:19
На Курилах сняли угрозу цунами из-за землетрясения 11:17
МГУ на Моховой подсветят необычным новым светом 11:15
День театра в Костроме отметят бесплатным онлайн-спектаклем 11:15
Врач рассказала, почему коронавирус затрудняет выработку иммунитета 11:15
В мире из-за пандемии коронавируса наблюдается бум онлайн-игр 11:14
Депутаты госсовета Удмуртии поддержали отставку председателя 11:12
Матвиенко проинформировала Путина о ситуации с масками и антисептиками 11:07
В профильном комитете Госдумы оценили идею временной отмены платежей за ЖКУ 11:02
Самая редкая "шестерка": советский седан для Канады 11:01
Красноярские власти рекомендовали населению не покидать свои города 10:48
Метеорологическая весна принесла столице потепление до +9 градусов 10:47
В Китае пассажир автобуса умер от "мышиного вируса" 10:43
Пожилым жителям Якутии выплатят деньги за самоизоляцию 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нельзя выбрасывать в экологичный контейнер
Что нельзя выбрасывать в экологичный контейнер
Как не потерять в зарплате во время карантина
Как не потерять в зарплате во время карантина
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
25.03.2020 10:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени спасли девочку-подростка с инсультом

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2" Фото: Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2"
Фото: Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2"

Нейрохирурги тюменской ОКБ № 2 столкнулись с уникальным случаем: у 14-летней девочки случился острое нарушение кровоснабжения головного мозга. "В таком юном возрасте инсульт, а уж тем более геморрагический, бывает редко, но все же случается", - говорит Дарья Ровбут, пресс-секретарь медучреждения.

Фото: iStock
В Тюмени выходили 600-граммового младенца с тяжелой патологией

Девочка заболела в конце января: она занимается современными танцами и прямо во время тренировки почувствовала недомогание - отнялась правая рука, не получалось внятно объяснить педагогу, что что-то не так.

Как рассказали в больнице, из студии пациентку забирала "скорая": она уже была в коме I степени - выглядела оглушенной, не шла на контакт, слабо реагировала на раздражители.

"По медицинским стандартам взрослых, находящихся в остром периоде инсульта и коме, не оперируют. Риски слишком велики, - поясняет нейрохирург Илья Захарчук. - Но в данном случае речь шла о ребенке. Был собран консилиум, и принято решение оперировать".

Девочка попала на операционный стол максимально быстро - в первые же сутки с момента внутримозгового кровоизлияния. Диагностика выявила разрыв артериовенозной мальформации. Как пояснил доктор Захарчук, это - клубок артерий и вен, патология, которая часто является наследственной.

Через неделю девочку перевели из реанимации в хирургическое отделение - там она встретила свой 15-й день рождения.

Фото: iStock
На Кубани спасли 23-летнего моряка, перенесшего инсульт на корабле

"Сразу после операции она еще не могла говорить, двигать правыми конечностями, - рассказывает Илья Захарчук. - Ей потребовалась та же программа реабилитации, которую проходят взрослые. И после этих занятий состояние улучшилось".

Для второго этапа реабилитации пациентку перевели в ОКБ №1, откуда она вышла уже сама, без посторонней помощи.

"К плечу и локтю правой руки понемногу возвращается подвижность. А вот кистью пока пользоваться не удается. Но мы продолжаем реабилитацию. Настроение у дочери боевое. Она верит, что снова сможет танцевать", рассказывает Светлана, мама девочки.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов
МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет
Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео
ВОЗ: Эпицентр эпидемии переместится в США
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции