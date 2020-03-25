В Тюмени спасли девочку-подростка с инсультом

Нейрохирурги тюменской ОКБ № 2 столкнулись с уникальным случаем: у 14-летней девочки случился острое нарушение кровоснабжения головного мозга. "В таком юном возрасте инсульт, а уж тем более геморрагический, бывает редко, но все же случается", - говорит Дарья Ровбут, пресс-секретарь медучреждения.

Девочка заболела в конце января: она занимается современными танцами и прямо во время тренировки почувствовала недомогание - отнялась правая рука, не получалось внятно объяснить педагогу, что что-то не так.

Как рассказали в больнице, из студии пациентку забирала "скорая": она уже была в коме I степени - выглядела оглушенной, не шла на контакт, слабо реагировала на раздражители.

"По медицинским стандартам взрослых, находящихся в остром периоде инсульта и коме, не оперируют. Риски слишком велики, - поясняет нейрохирург Илья Захарчук. - Но в данном случае речь шла о ребенке. Был собран консилиум, и принято решение оперировать".

Девочка попала на операционный стол максимально быстро - в первые же сутки с момента внутримозгового кровоизлияния. Диагностика выявила разрыв артериовенозной мальформации. Как пояснил доктор Захарчук, это - клубок артерий и вен, патология, которая часто является наследственной.

Через неделю девочку перевели из реанимации в хирургическое отделение - там она встретила свой 15-й день рождения.

"Сразу после операции она еще не могла говорить, двигать правыми конечностями, - рассказывает Илья Захарчук. - Ей потребовалась та же программа реабилитации, которую проходят взрослые. И после этих занятий состояние улучшилось".

Для второго этапа реабилитации пациентку перевели в ОКБ №1, откуда она вышла уже сама, без посторонней помощи.

"К плечу и локтю правой руки понемногу возвращается подвижность. А вот кистью пока пользоваться не удается. Но мы продолжаем реабилитацию. Настроение у дочери боевое. Она верит, что снова сможет танцевать", рассказывает Светлана, мама девочки.