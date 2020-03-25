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25.03.2020 09:56
Рубрика: В мире

Шериф Лос-Анджелеса распорядился закрыть оружейные магазины

Текст: Максим Макарычев
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Оружейные магазины в Лос-Анджелесе, которые не являются объектами жизненно важной инфраструктуры, временно прекратят работу из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануева.

Фото: EPA-EFE/Carlos Ortega
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"Существуют сотни предприятий, которые не подпадают под определение объектов жизненно важной инфраструктуры", - заявил Виллануева на пресс-конференции.

Он добавил, что поручил своим заместителям обеспечить закрытие таких магазинов и заведений, которые игнорировали приказ губернатора прекратить свою работу на время карантина. Речь, по его словам, идет в первую очередь об оружейных магазинах, стриптиз-клубах и некоторых увеселительных заведениях. Для проверки их закрытия будет дополнительно привлечено 1,3 тысячи полицейских.

Это заявление было сделано через неделю после того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом издал приказ, предписывающий почти 40 миллионам жителей штата оставаться дома в самоизоляции начиная с 20 марта, чтобы помочь остановить распространение коронавируса. Однако некоторые фирмы и предприятия проигнорировали это предписание.

По информации CNN, в оружейных магазинах в Лос-Анджелесе и по всей стране наблюдается рост продаж на фоне опасений, связанных с пандемией. В некоторых торговых точках остались только патроны и оружейные аксессуары.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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На прошлой неделе Калифорнийская ассоциация стрелкового оружия (CRPA) обнародовала бюллетень, в котором утверждалось, что оружейные магазины являются "важным родом бизнеса" и им следует разрешить продолжить работу.

"CRPA твердо верит, что розничные торговцы оружием служат важной цели в Калифорнии, особенно с учетом беспрецедентного спроса, с которым они сталкиваются в настоящее время", - говорится в бюллетене.

По состоянию на начало недели в США было зафиксировано свыше 52 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в том числе 2,1 тысячи в Калифорнии.

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