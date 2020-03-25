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25.03.2020 19:12
Рубрика: Происшествия

В ЦОДД рассказали, когда чаще случаются ДТП

Текст: Сергей Жуков

Столичный Центр организации дорожного движения обнародовал статистику ДТП за прошлый год. На основе этих данных аналитики ведомства выяснили, в какое время суток аварии с пострадавшими случаются чаще всего.

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Как оказалось, больше всего ДТП в Москве фиксируются в вечерние часы. Обычно в промежутке между 18:00 и 21:00. "Логично: темно, машин много, все торопятся домой", - говорится на странице ЦОДД в Twitter.

Меньше всего дорожных аварий, судя по опубликованным данным, происходит рано утром - с 4.00 до 6.00.

Происшествия ЧП ДТП

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