В ЦОДД рассказали, когда чаще случаются ДТП

Столичный Центр организации дорожного движения обнародовал статистику ДТП за прошлый год. На основе этих данных аналитики ведомства выяснили, в какое время суток аварии с пострадавшими случаются чаще всего.

Как оказалось, больше всего ДТП в Москве фиксируются в вечерние часы. Обычно в промежутке между 18:00 и 21:00. "Логично: темно, машин много, все торопятся домой", - говорится на странице ЦОДД в Twitter.

Меньше всего дорожных аварий, судя по опубликованным данным, происходит рано утром - с 4.00 до 6.00.