В Иордании отменили комендантский час

Более 1,6 тысячи человек арестованы в Иордании за десять дней действия комендантского часа, который ввели 21 марта. Однако правительство страны сочло эту карантинную меру чрезмерной и отменило запрет появляться на улицах, сообщает Sky News Arabia.

Соответствующее решение принял премьер-министр Иордании Омар Раззаз - изменения вступили в силу с 25 марта. Все потому, что из-за плохо продуманного плана и графика работы инфраструктурного комплекса гражданам пришлось преодолевать большие расстояния до пунктов назначения.

"В среду мы начнем открывать небольшие магазины, которые будут включать продукты и товары первой необходимости. Нам надо разработать план, чтобы граждане от 16 до 60 лет имели доступ ко всему в пешей доступности и находились на расстоянии не менее полутора метров друг от друга", - заявил Раззаз.

На данный момент общее число инфицированных в Иордании составляет 127 человек, еще 1,8 тысячи находятся в условиях обязательного карантина.