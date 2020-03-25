В КНР за сутки зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Китае было зафиксировано 47 новых случаев инфицирования коронавирусом. Все они завозные, отметили в государственном комитете по делам здравоохранения.

Больше всего зараженных граждан прибыло в Шанхай, а также в Пекин и провинцию Гуандун, пишет ТАСС. Общее число завозных случаев инфицирования в стране выросло до 474.

К настоящему времени от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 в Китае вылечились 73,7 тысячи человек. Общее число заболевших за весь период превысило 81,2 тысячи, около 3,3 тысячи скончались. Сейчас в больницах КНР остаются 4,3 тысячи человек, из них 1,4 тысячи в тяжелом состоянии.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря прошло года в городе Ухань (провинция Хубэй). Позже вирус распространился по другим странам. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились уже свыше 403 тысяч человек, умерли - более 18 тысяч граждан.