В Ливии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии. Об этом во вторник сообщил Национальный центр по контролю заболеваний в Триполи.

О возрасте и гражданстве первого пациента информации пока нет, пишет ТАСС. По сведениям агентства Reuters, заболевший госпитализирован в одну из столичных больниц.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, более 372 тысяч зараженных коронавирусом насчитывается сегодня по всему миру. Скончались 16,2 тысячи человек. Рост числа заболевших по-прежнему очень высок - около 40 тысяч новых случаев за сутки.