Деревня под Владимиром загорелась из-за пала травы

В деревне во Владимирской области загорелись жилые дома из-за пала травы.

В Меленковском районе Владимирской области начался пожар в населенном пункте Анохино. Как уточнили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы региона в 11:45. На место сразу выехали пожарно-спасательные подразделения.

- По прибытии было установлено, что происходит горение восьми домов, пять из которых нежилые. Всего в населенном пункте Анохино расположено 47 домов, из них 11 жилых, в которых проживает 21 человек, - сообщили в МЧС.

Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров и не дали огню распространиться на другие строения.

В ведомстве уточнили, что эвакуация жителям не потребовалась. Погибших и пострадавших нет.