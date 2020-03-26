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26.03.2020 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Владимиром задержан боевик, участвовавший в убийстве 84 десантников

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Силовики во Владимирской области задержали бывшего боевика, который участвовал в военных действиях на территории Чечни, где погибли псковские десантники, сообщает СК РФ.

По данным ведомства, следствие во взаимодействии с сотрудниками оперативно-розыскного управления 2 Службы ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и Центра "Э" ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу задержали на территории Владимирской области очередного фигуранта уголовного дела о гибели 84 псковских десантников.

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- Во Владимирской области задержан еще один участник нападения - Майрбек Башаев. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - сообщили в СК.

Задержанному вменяется совершение преступлений по статьям 209, 279, и 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Уголовное дело по факту вооруженного нападения в 2000 году объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск расследуют специалисты Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным следствия, члены банды под общим руководством Басаева и Хаттаба, заняв позиции в покрытых лесами горах в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики вели прицельную стрельбу по военнослужащим из автоматов Калашникова.

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- Нападение осуществлялось с трех сторон и длилось с 29 февраля до утра 1 марта. В результате совершенного преступления погибли 84 военнослужащих, четверым военным были причинены ранения различной степени тяжести, - уточнили в СК.

Сейчас следствие устанавливает роль задержанного в совершенном преступлении. Одновременно ведутся поиски других участников банды, совершивших нападение. Следствию удалось установить причастность к преступлению 26 человек. Из них 14 уже приговорены к длительным срокам заключения за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Суды в отношении еще пяти фигурантов продолжаются.

По данным следствия, среди осужденных есть граждане иностранных государств - Ливии и Украины.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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