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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке депутата обвинили в травмировании инспектора ГИБДД

Текст: Дина Непомнящая

В намеренном нанесении травмы инспектору ГИБДД обвинили 40-летнего жителя камчатского села Запорожье.

Водитель иномарки избил пытавшегося его оштрафовать контролера АМПП

По информации следственного управления СК по Камчатскому краю, сотрудник ДПС остановил мужчину на улице Октябрьская и попросил предъявить документы. Но их у водителя при себе не оказалось, и он, не желая быть привлеченным к административной ответственности, решил скрыться с места. Он резко набрал скорость в тот момент, когда правоохранитель попытался открыть водительскую дверь, из-за чего последнего протащило по дороге за правую руку около 5,5 метра. Инспектор получил растяжение связок.

Уголовное дело в отношении нарушителя возбудили по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ведется следствие.

Отметим, что обвиняемый является индивидуальным предпринимателем и местным депутатом.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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