В Оренбурге женщина бросила новорожденного в больнице

Полиция Оренбурга возбудила уголовное дело по факту оставления в опасности новорожденного ребенка: малыша бросила в тамбуре больницы неизвестная молодая женщина. Составлен фоторобот подозреваемой.

Как сообщило УМВД по региону, правоохранительные органы устанавливают личность женщины, которая 24 марта в 23 часа 15 минут оставила ребенка в приемном отделении Оренбургской клинической больницы №2.

- Мальчик, возраст которого составляет несколько дней, был обнаружен уборщицей служебных помещений, завернутым в пеленки, - уточнила пресс-служба ведомства. - В настоящее время состояние ребенка оценивается удовлетворительно, оказывается дальнейшая медицинская помощь.

Приметы разыскиваемой: на вид 18-23 года, рост 150-160 см, славянской внешности, черные волнистые волосы, стриженные под каре, глаза большие, нос средний. Была одета в куртку черного цвета ниже пояса без капюшона и лосины, на ногах темные ботинки.

Полицейские просят всех, кто видел женщину с ребенком в районе больницы №2 вечером 24 марта или обладает какой-либо информацией о ее личности и местонахождении, сообщить в отдел полиции № 2 МУ МВД России "Оренбургское" по телефонам: (3532) 79-69-00, 79-69-50 или 02 (102).