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26.03.2020 18:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге женщина бросила новорожденного в больнице

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Полицейские составили фоторобот подозреваемой. Фото: УМВД по Оренбургской области Полицейские составили фоторобот подозреваемой. Фото: УМВД по Оренбургской области
Полицейские составили фоторобот подозреваемой. Фото: УМВД по Оренбургской области

Полиция Оренбурга возбудила уголовное дело по факту оставления в опасности новорожденного ребенка: малыша бросила в тамбуре больницы неизвестная молодая женщина. Составлен фоторобот подозреваемой.

Как сообщило УМВД по региону, правоохранительные органы устанавливают личность женщины, которая 24 марта в 23 часа 15 минут оставила ребенка в приемном отделении Оренбургской клинической больницы №2.

Фото: iStock
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- Мальчик, возраст которого составляет несколько дней, был обнаружен уборщицей служебных помещений, завернутым в пеленки, - уточнила пресс-служба ведомства. - В настоящее время состояние ребенка оценивается удовлетворительно, оказывается дальнейшая медицинская помощь.

Приметы разыскиваемой: на вид 18-23 года, рост 150-160 см, славянской внешности, черные волнистые волосы, стриженные под каре, глаза большие, нос средний. Была одета в куртку черного цвета ниже пояса без капюшона и лосины, на ногах темные ботинки.

Полицейские просят всех, кто видел женщину с ребенком в районе больницы №2 вечером 24 марта или обладает какой-либо информацией о ее личности и местонахождении, сообщить в отдел полиции № 2 МУ МВД России "Оренбургское" по телефонам: (3532) 79-69-00, 79-69-50 или 02 (102).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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