В мэрии Новокузнецка начались обыски

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в мэрии Новокузнецка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах региона, силовики в настоящее время проверяют информацию о получении взятки одним из высокопоставленных чиновников администрации города. По неофициальной информации, речь идет о заместителе главы по социальным вопросам.

Кроме того, проверяются сведения о возможных хищениях бюджетных средств.

В региональном СУ СКР и полицейском главке заявили "РГ", что не занимаются проверкой подобной информации. Комментарий в УФСБ по Кемеровской области оперативно получить не удалось.