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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-глава медико-социальной экспертизы Дагестана предстанет перед судом

Текст: Николай Грищенко

Сотрудники СК России по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеда Махачева. Экс-чиновник подозревается в получении взяток в размере 950 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба СК России, обвиняемый в коррупции получал взятки от своих подчиненных с февраля 2014 года по апрель 2018 года за бездействие и непринятие мер к пресечению незаконной деятельности. Она заключалась в назначении фальшивых инвалидностей и хищении средств Пенсионного фонда.

"В целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек, ущерб Пенсионному фонду России составил около 24 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Борьба с коррупцией

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