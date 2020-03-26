Доразведка не подтвердила сигналы радиобуя упавшего в Черное море Су-27

В Черном море доразведка места предполагаемого нахождения пилота пропавшего накануне истребителя Су-27 не подтвердила информацию о сигналах радиомаяка в новой зоне поиска. Об этом сообщил пресс-центр министерства обороны РФ.

Поисково-спасательные мероприятия, которые охватывают площадь 350 квадратных миль, сейчас продолжаются в трех участках акватории Черного моря.

- В операции задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда, - пояснили в минобороны. - Над морем непрерывно ведут разведку экипажи четырех вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты Черноморского флота. Но информация о зарегистрированном спасслужбами сигнале радиомаяка под Севастополем не подтвердилась.

В поисках летчика Су-27, который мог выжить после исчезновения истребителя с радаров, планируется задействовать еще пять судов ЧФ. Но поиски осложняются сильным ветром до 17 метров в секунду и штормом четыре балла.

Истребитель Су-27 пропал с радаров накануне вечером в 50 километрах от Феодосии. Скорее всего, он затонул в море. Летчика искали всю ночь в сложных метеоусловиях. Помимо кораблей Черноморского флота и пограничной службы ФСБ по Республике Крым, в спасательной операции участвуют суда Росморречфлота.