Поиски летчика упавшего в Черное море Су-27 продолжатся ночью

Поиски летчика потерпевшего крушения в акватории Черного моря истребителя Су-27 продолжатся несмотря на темноту.

"Команды на ночь приостанавливать [поиски] нет. Пока есть надежда найти живым человека, будут искать", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Росморречфлота, направившего к месту ЧП два гражданских судна.

Кроме того, сюда приближаются два буксира. Ранее сообщалось, что на поиски брошены и силы поисково-спасательных служб Южного военного округа, включая самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Напомним, вечером в среду, 25 марта, неподалеку от Феодосии пропал с радаров истребитель Су-27. Чуть позже военные поймали сигнал радиомаяка самолета. Предполагается, что он затонул в Черном море, а летчик мог катапультироваться и остаться на воде.

Это второе за день ЧП с военными самолетами. Ранее в Краснодарском крае потерпел крушение самолет Л-39. В этом случае пилот погиб.