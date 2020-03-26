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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поиски летчика упавшего в Черное море Су-27 продолжатся ночью

Поиски летчика потерпевшего крушения в акватории Черного моря истребителя Су-27 продолжатся несмотря на темноту.

"Команды на ночь приостанавливать [поиски] нет. Пока есть надежда найти живым человека, будут искать", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Росморречфлота, направившего к месту ЧП два гражданских судна.

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
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Кроме того, сюда приближаются два буксира. Ранее сообщалось, что на поиски брошены и силы поисково-спасательных служб Южного военного округа, включая самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Напомним, вечером в среду, 25 марта, неподалеку от Феодосии пропал с радаров истребитель Су-27. Чуть позже военные поймали сигнал радиомаяка самолета. Предполагается, что он затонул в Черном море, а летчик мог катапультироваться и остаться на воде.

Это второе за день ЧП с военными самолетами. Ранее в Краснодарском крае потерпел крушение самолет Л-39. В этом случае пилот погиб.

Происшествия ЧП Правительство Минтранс Росморречфлот Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Авиакатастрофы

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