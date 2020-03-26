Минувшей ночью в Ростове-на-Дону столкнулись два теплохода. Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, столкновение произошло при маневрировании по отходу от причала.

Одно судно - "Балт-Флот-14" получило незначительные повреждения, при этом розлива нефтепродуктов не обнаружено. В результате происшествия пострадавших нет.

На месте ЧП работают следователи. В Южном следственном управлении на транспорте отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.