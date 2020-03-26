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26.03.2020 13:01
Рубрика: Происшествия

СК объявил об окончании дела Михаила Устьянцева

Текст: Наталья Козлова
Ведомство Александра Бастрыкина объявило об окончании дела Михаила Устьянцева. Этот человек командовал российским подразделением "Аум Синрике" (группировка запрещена в РФ - Ред.).
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Устьянцева обвинили по тяжким уголовным статьям - "создание террористического сообщества, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма; организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической; создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением".

Фото: РИА Новости
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Как рассказали корреспонденту "РГ" в СКР, с 2010 по апрель 2018 года Устьянцев руководил российским структурным подразделением террористического сообщества "Аум Синрике" (деятельность которого запрещена решением Верховного суда РФ).

Михаил Устьянцев организовывал распространение среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда религиозной доктрины, "побуждающей рядовых адептов преподносить ему денежные средства, которые он передавал японским руководителям террористического сообщества "Аум Синрике", тем самым финансировал терроризм".

Фото: REUTERS/Eriko Sugita/File Photo
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Во взаимодействии с органами ФСБ России противоправная деятельность Устьянцева пресечена 1 мая 2018 года при организации им очередного собрания адептов "Аум Синрике".

Устьянцев находится в СИЗО. Его уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Соучастники Устьянцева объявлены в розыск.

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