В Прикамье задержана пара наркокурьеров, делающая закладки с ребенком

В Перми сотрудники полиции задержали родителей с четырехмесячным ребенком, которые делали закладки наркотиков.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, выяснилось, что 33-летний отец ребенка организовал интернет-магазин, через который сбывал наркотические средства. После того, как поступала оплата заказа, пара, захватив с собой младенца, отправлялась на создание тайника, местонахождение которого потом сообщалось покупателю.

Наркотики для дальнейших закладок фасовались на съемной квартире. Во время обыска в ней было обнаружено 200 граммов мефедрона.

В настоящее время ребенок передан на попечение родственникам задержанных. В отношении его родителей возбуждено уголовное дело.