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27.03.2020 11:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье задержана пара наркокурьеров, делающая закладки с ребенком

Текст: Алексей Трапезников

В Перми сотрудники полиции задержали родителей с четырехмесячным ребенком, которые делали закладки наркотиков.

Фото: УФСИН по Костромской области
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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, выяснилось, что 33-летний отец ребенка организовал интернет-магазин, через который сбывал наркотические средства. После того, как поступала оплата заказа, пара, захватив с собой младенца, отправлялась на создание тайника, местонахождение которого потом сообщалось покупателю.

Наркотики для дальнейших закладок фасовались на съемной квартире. Во время обыска в ней было обнаружено 200 граммов мефедрона.

В настоящее время ребенок передан на попечение родственникам задержанных. В отношении его родителей возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Борьба с наркотиками

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