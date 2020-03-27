В Самаре возбудили первое уголовное дело против "вора в законе"

В Самаре следователи ГСУ ГУ МВД по региону впервые возбудили уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах информационному порталу Волга Ньюс.

Уголовное дело возбуждено против 60-летнего уроженца города Похвистнево. В определенных кругах мужчина известен как Сенька Самарский. Последний раз он попадал в поле зрения полицейских еще в 2015 году, однако скрылся в неизвестном направлении.

Следователи предполагают, что сейчас он может находиться в Европе. Скорее всего "вор в законе" причастен к ряду уголовных дел на территории региона. Руководил он дистанционно - из-за рубежа. Преступления связаны с оборотом наркотических средств, уточнил источник.

Напомним, новая статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в стране около года назад. По ней предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.