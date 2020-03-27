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27.03.2020 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае угнали авто со спящим водителем

Текст: Наталья Граф (Горно-Алтайск)

Алтайская полиция возбудила уголовное дело по факту угона автомобиля Toyota Carina. Курьезная история произошла в городе Горно-Алтайске.

С заявлением в полицию обратился местный житель. Он утром вышел во двор своего дома и не обнаружил машину. Спустя некоторое время полицейские задержали злоумышленника, который двигался на угнанном авто по одной из улиц Горно-Алтайска. 33-летнего мужчину доставили в отделение, где он подробно рассказал о том, как совершил преступление.

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По словам задержанного, ночью он возвращался из гостей и заметил припаркованный автомобиль, двигатель которого был заведен, а на водительском сиденье никого не было. Он решил угнать машину, так как замерз и устал идти пешком.

- Отъехав недалеко, угонщик услышал в салоне мужской голос, - сообщает МВД по Республике Алтай. - Обернувшись, он увидел лежащего на заднем сиденье мужчину.

Оказалось, владелец машины в тот вечер употреблял алкоголь и уснул на заднем сиденье. Проснувшись, он не разобрался в том, что происходит, и принял угонщика за таксиста. Тот решил ему подыграть, уточнил адрес и доставил хозяина авто по месту назначения. Тот вышел возле своего дома, рассчитался и ушел. Теперь угонщику грозит реальное лишение свободы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск

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