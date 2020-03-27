На Урале будут судить мужчину, обманувшего 168 человек в 41 регионе

Утверждено обвинительное заключение в отношении уроженца Ижевска, который обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). "От деятельности группы, в которую он входил, пострадали 168 человек в 41 субъекте страны, ущерб составил свыше 5,6 миллиона рублей", - сообщали пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

По версии следствия, у брата обвиняемого в начале 2016 года возник "гениальный план" - нажиться за счет продажи запчастей к автомобилям и автоприцепами. Сообщники (к братьям присоединился еще один человек) создали 13 сайтов, имитировали видимость работы: представлялись сотрудниками интернет-магазинов, отвечая на звонки клиентов и принимая заказы.

"Они отправляли на электронные ящики поддельные бланки договоров поставки запчастей, после того как клиенты их подписывали и переводили деньги на счет, продавцы переставали выходить на связь", - рассказали в прокуратуре.

Обвиняемый действовал под видом двух организаций и семи индивидуальных предпринимателей, номинальными руководителями которых выступали подставные лица.

"В ходе расследования уголовного дела он полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. Его брат и второй соучастник объявлены в международный розыск", - передает ведомство.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга.