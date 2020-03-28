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28 марта 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 26 марта 2020 года № 169-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) при распределении средств индивидуальной защиты (масок) исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания).";

2) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

"14.1. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай:

а) приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

б) запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.";

3) дополнить пунктом 14.2 следующего содержания:

"14.2. Министерству здравоохранения Республики Алтай, Министерству экономического развития Республики Алтай совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай осуществлять контроль за соблюдением ограничений, указанных в пункте 14.1 настоящего Распоряжения.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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