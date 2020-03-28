Распоряжение губернатора Амурской области от 27 марта 2020 года № 41-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

В целях принятия дополнительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 23.03.2020 № 36-р) следующие изменения:

1) пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Приостановить на территории Амурской области проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.";

2) дополнить пунктами 311 - 314 следующего содержания:

"311. Приостановить на территории Амурской области в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 (включительно) деятельность следующих объектов независимо от организационно-правовых форм собственности:

торгово-развлекательных центров, торговых центров, ярмарок, объектов розничной торговли, за исключением объектов торговли продуктами питания и товарами первой необходимости, аптек и аптечных пунктов;

ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

объектов общественного питания открытого типа: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки товаров;

фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, баз отдыха;

компьютерных клубов, залов;

саун, бассейнов, спа-центров;

негосударственных организаций дошкольного образования, групп присмотра и ухода, за исключением работы дежурных групп с соблюдением санитарного режима, уведомление о работе которых направлено соответствующему главе муниципального образования Амурской области;

религиозных и культовых помещений, зданий, объектов и иных мест, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

312. Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха, расположенным на территории Амурской области, приостановить в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 (включительно) новые бронирования и заселения.

313. Рекомендовать главам муниципальных образований Амурской области обеспечить:

в муниципальных организациях дошкольного образования работу дежурных групп с соблюдением санитарного режима;

учет и контроль за работой дежурных групп в негосударственных организациях дошкольного образования (групп присмотра и ухода).

314. Рекомендовать главам муниципальных образований Амурской области, Управлению МВД России по Амурской области (Марченко В.Г.), Управлению Роспотребнадзора по Амурской области (Курганова О.П.) осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 31, 311, 312 настоящего распоряжения.".

2. Заместителю руководителя аппарата губернатора области и Правительства области - руководителю пресс-службы губернатора области и Правительства области Оверченко Э.Г. обеспечить через средства массовой информации доведение настоящего распоряжения до сведения населения Амурской области.

В.А.Орлов







