Распоряжение губернатора Амурской области от 27 марта 2020 года № 42-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней":

1. Определить, что в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование исполнительных органов государственной власти Амурской области, аппарата губернатора области и Правительства области обеспечивается всеми сотрудниками данных органов.

2. Руководителю аппарата губернатора области и Правительства области, руководителям исполнительных органов государственной власти Амурской области на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года:

рассмотреть возможность перевода женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, лиц старше 60 лет, а также иных государственных гражданских служащих (работников) на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учетом создания условий для бесперебойного функционирования аппарата губернатора области и Правительства области, исполнительных органов государственной власти Амурской области;

при невозможности перевода женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также лиц старше 60 лет на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей при их желании предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск;

определить режим и порядок работы подведомственных учреждений (предприятий) с учетом создания условий для бесперебойного , функционирования указанных организаций с соблюдением положений, установленных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ).

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Амурской области принять соответствующие муниципальные правовые акты, направленные на реализацию Указа.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм собственности, на работников которых не распространяется действие Указа:

рассмотреть возможность перевода на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также лиц старше 60 лет на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей;

при невозможности перевода женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также лиц старше 60 лет на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей при их желании предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск.

В.А.Орлов







