Распоряжение губернатора Амурской области от 27 марта 2020 года № 42-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней":
1. Определить, что в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование исполнительных органов государственной власти Амурской области, аппарата губернатора области и Правительства области обеспечивается всеми сотрудниками данных органов.
2. Руководителю аппарата губернатора области и Правительства области, руководителям исполнительных органов государственной власти Амурской области на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года:
рассмотреть возможность перевода женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, лиц старше 60 лет, а также иных государственных гражданских служащих (работников) на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учетом создания условий для бесперебойного функционирования аппарата губернатора области и Правительства области, исполнительных органов государственной власти Амурской области;
при невозможности перевода женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также лиц старше 60 лет на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей при их желании предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск;
определить режим и порядок работы подведомственных учреждений (предприятий) с учетом создания условий для бесперебойного , функционирования указанных организаций с соблюдением положений, установленных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ).
3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Амурской области принять соответствующие муниципальные правовые акты, направленные на реализацию Указа.
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм собственности, на работников которых не распространяется действие Указа:
рассмотреть возможность перевода на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также лиц старше 60 лет на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей;
при невозможности перевода женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также лиц старше 60 лет на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей при их желании предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск.
В.А.Орлов
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