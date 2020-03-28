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28 марта 2020 г.

Распоряжение губернатора Астраханской области от 27 марта 2020 года № 181-р "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

Дата подписания 27 марта 2020 г.
Опубликован 28 марта 2020 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Астраханской области:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Астраханской области (далее - исполнительные органы) до 27.03.2020:

1.1. Издать правовой акт, определяющий на период с 30.03.2020 по 03.04.2020:

- перечень государственных гражданских служащих Астраханской области и работников исполнительных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской области (далее - сотрудники исполнительных органов), обеспечивающих функционирование соответствующих исполнительных органов;

- перечень сотрудников исполнительных органов, для которых устанавливаются нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы).

1.2. Производить выплату денежного содержания (заработной платы) в обычном размере в период с 30.03.2020 по 03.04.2020, который не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

1.3. Представить в администрацию Губернатора Астраханской области сведения о численности сотрудников исполнительных органов, осуществляющих профессиональную служебную деятельность в период с 30.03.2020 по 03.04.2020.

2. Руководителям государственных учреждений и предприятий Астраханской области (далее - организации Астраханской области):

2.1. Определить до 27.03.2020 на период с 30.03.2020 по 03.04.2020:

- перечень сотрудников организаций Астраханской области, обеспечивающих функционирование соответствующих организаций;

- перечень сотрудников организаций Астраханской области, для которых устанавливаются нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы).

2.2. Производить выплату денежного содержания (заработной платы) в обычном размере в период с 30.03.2020 по 03.04.2020, который не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области при реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" руководствоваться настоящим распоряжением.

4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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