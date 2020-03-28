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28 марта 2020 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 28 марта 2020 года № 72 "О внесении изменений и дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность государственных органов Еврейской автономной области и органов местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области.".

1.2. В пункте 5:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

"- бытового обслуживания населения (бани, сауны, спа-салоны, парикмахерские, маникюрные и педикюрные кабинеты, кабинеты декоративной косметики);";

- в абзаце пятом слова "в части реализации исключительно непродовольственных товаров первой необходимости и (или)" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства области Д.Ф.Братыненко



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