Постановление правительства Хабаровского края от 27 марта 2020 года № 107-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В целях защиты здоровья населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

"1. Временно приостановить до особого распоряжения на территории Хабаровского края:

1.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

1.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

2. Временно приостановить до особого распоряжения на территории Хабаровского края деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.";

2) дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:

"21. Временно приостановить с 28 марта по 01 июня 2020 г.:

1) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

2) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, краевого и местного значения.

Организациям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, в отношении лиц, уже проживающих в них, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, а также организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

22. Приостановить с 28 марта по 05 апреля 2020 г. деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.";

3) в пункте 4:

а) в подпункте 4.7 после слов "старше 65 лет" дополнить словами ", а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению,";

б) дополнить подпунктом 4.8 следующего содержания:

"4.8. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.";

4) подпункт 5.2 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Режим самоизоляции, указанный в подпункте 4.7 пункта 4 настоящего постановления, может не применяться к работникам здравоохранения.";

5) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Хабаровскому краю (по согласованию) совместно с органами исполнительной власти края, структурными подразделениями аппарата Губернатора и Правительства края в соответствии с установленной компетенцией осуществить контроль за реализацией мероприятий, установленных пунктами 1 - 3 настоящего постановления.";

6) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал





ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Хабаровского края от 27 марта 2020 г. № 107-пр





"ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр





ПЕРЕЧЕНЬ

заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3 - № 18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.

1При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







