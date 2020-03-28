Постановление правительства Республики Хакасия от 27 марта 2020 года № 146 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 43 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Хакасия" (с последующими изменениями), в связи с угрозой распространения в Республике Хакасия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002) следующие изменения:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Установить на территории Республики Хакасия ограничения в виде:

а) временного приостановления:

проведения на территории Республики Хакасия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, независимо от форм собственности;

б) временного приостановления с 28 марта 2020 года до 01 июня 2020 года деятельности горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

в) временного приостановления с 28 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года:

деятельности организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли, а также предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, продолжающих работу в указанный период с соблюдением усиленного дезинфекционного режима);

деятельности объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, строительных и хозяйственных товаров, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

г) запрета на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.";

в пункте 5:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) организовать ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции (в обсерваторе, в условиях самоизоляции на дому), а также выдачу таким лицам листков нетрудоспособности без посещения ими медицинской организации в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV);";

подпункт 4 дополнить словами "(далее - обсерватор) в целях обеспечения изоляции лиц, прибывших на территорию Российской Федерации из иностранных государств, в случае невозможности организации самоизоляции таких лиц по месту проживания;";

дополнить подпунктами 6-14 следующего содержания:

"6) выдавать листки нетрудоспособности лицам, находившимся в контакте с больным с подтвержденным лабораторно случаем COVID-2019;

7) разработать нормативный правовой акт о порядке проведения (логистике) лабораторных исследований на COVID-2019, в первую очередь для лиц, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и контактирующих с ними лиц, а также для лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019;

определить перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя;

8) организовать проведение лабораторного обследования на COVID-2019 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из зарубежных стран, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, иным лицам с признаками инфекционных и респираторных заболеваний;

9) организовать проведение лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019, в установленном порядке;

10) обеспечить незамедлительную госпитализацию лиц в инфекционные стационары в случае подтверждения у них диагноза о наличии новой коронавирусной инфекции, а также лиц, находящихся в условиях изоляции при появлении у них любых симптомов инфекционного заболевания с забором биологического материала для лабораторного обследования и проведением лабораторного обследования контактных с ними лиц;

11) обеспечить централизованный персонифицированный учет лиц, находящихся в условиях изоляции;

12) информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия:

ежедневно о соблюдении карантина в медицинских организациях, обсерваторе и изолированных помещениях, используемых в целях самоизоляции в домашних условиях;

о случаях положительных результатов лабораторного обследования на COVID-2019 незамедлительно;

о случаях нарушения гражданами режима изоляции, в том числе в результате организации совместного контроля за соблюдением режима изоляции с Министерством внутренних дел по Республике Хакасия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия;

13) при необходимости осуществить закупки необходимых для предупреждения распространения и лечения от новой коронавирусной инфекции лекарственных препаратов, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты (масок), организовать распределение последних, исходя из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания);

14) изучить возможность использования и переоборудования подведомственных лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.";

3) пункт 6 дополнить подпунктами 3-4 следующего содержания:

"3) в случае наличия технической возможности организовать переход образовательных организаций в Республике Хакасия на дистанционное обучение;

4) обеспечить выполнение в дошкольных образовательных организациях рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации о выполнении необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе об организации медицинского осмотра детей при функционировании в режиме свободного посещения, о консультировании педагогических работников, родителей детей о выполнении таких мероприятий.";

4) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1 Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова И.В.):

обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторе;

организовать выявление лиц, находящихся в условиях изоляции и нуждающихся в социальном обслуживании и предоставлении мер социальной поддержки;

обеспечить оказание адресной социальной поддержки лиц, находящихся на карантине или самоизоляции в домашних условиях, в первую очередь лиц пожилого возраста и малообеспеченных категорий граждан с привлечением при необходимости общественных организаций при условии соблюдения карантина;

совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия, Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия изучить возможность использования и переоборудования подведомственных лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.";

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):

1) организовать через средства массовой информации информирование населения о складывающейся обстановке на территории Республики Хакасия, связанной с неблагоприятными метеорологическими явлениями, принимаемых мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, действиях населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, необходимости страхования имущества;

2) совместно с Администрацией Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия организовать массовую информационную кампанию для населения Республики Хакасия о введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности в связи с распространением нового коронавируса COVID-2019, о введенных настоящим постановлением ограничениях и установленных настоящим постановлением обязанностях лиц, прибывающих в Республику Хакасия из иностранных государств, иных территорий Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, руководителей организаций в отношении соблюдения противоэпидемического режима, а также об ответственности за несоблюдение указанных обязанностей, установленных статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, и возможности госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке по решению суда в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 274 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации;

3) совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия и Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (по согласованию) организовать работу по систематическому информированию (через средства массовой информации, оповещение посредством мобильной и иных средств связи, распространение бюллетеней, листовок, и другими способами) граждан старше 60 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, о возможных рисках заражения COVID-2019, а также доведению информации о необходимости ограничения посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися болезнями;

4) совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (по согласованию) и Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (по согласованию) организовать на постоянной основе широкую информационную кампанию, направленную на доведение до населения достоверной информации о текущей ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики Хакасия, предпринимаемых мерах по противодействию ее распространения, а также о готовности государственной системы здравоохранения в Республике Хакасия к оказанию помощи населению, включая информацию о наличии лекарственных средств и медицинских изделий в достаточном количестве.";

6) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Органам государственной власти Республики Хакасия и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия:

своими правовыми актами определить численность государственных или муниципальных служащих соответственно, обеспечивающих с 30.03.2020 по 03.04.2020 функционирование этих органов, в разрезе структурных подразделений и (или) направлений деятельности;

обеспечить выполнение Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по режиму труда органов государственной. власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства;

приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер;

приостановить до 1 мая 2020 года проведение назначенных проверок в рамках регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроляза, исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.";

7) пункт 8 дополнить подпунктами 5-6 следующего содержания:

"5) при необходимости оказывать содействие в проведении на территории муниципального образования Республики Хакасия информационной кампании, предусмотренной пунктом 7 настоящего постановления;

6) обеспечить работу оперативных штабов (рабочих групп) при администрациях муниципальных образований для координации действий и исполнения распорядительных актов по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.";

8) пункт 9 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) оказывать содействие в обеспечении работникам условий изоляции на дому.";

9) пункт 9.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) ограничить зарубежные командировки.";

10) дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:

"9.2 Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и торговли, обеспечить выполнение мероприятий усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.";

11) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Установить для лиц, прибывших в Республику Хакасия с территории иностранного государства, следующие ограничения:

1) незамедлительно с момента прибытия в Республику Хакасия сообщать по горячей линии Министерства здравоохранения Республики Хакасия (+7 (3902) 305-811) следующую информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте регистрации и адрес места фактического проживания, номер телефона, наименование иностранного государства и период пребывания в иностранном государстве, а также информацию о возможности организации самоизоляции в домашних условиях по месту фактического проживания;

2) выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории иностранного государства с вызовом врача на дом (без личного посещения медицинской организации), в том числе для оформления листка временной нетрудоспособности.";

13) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.2 Рекомендовать физическим лицам воздержаться от посещения религиозных объектов.";

14) в пункте 12 слово "ФГОУ" заменить словом "ФГБОУ";

15) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курбатовой Т.А. организовать работу в отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в подпункте "б" пункта 2.1 настоящего постановления:

по обеспечению условий для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

по организации их питания непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

16) дополнить пунктами 14-16 следующего содержания:

"14. Министерству здравоохранения Республики Хакасия совместно с Министерством внутренних дел по Республике Хакасия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия организовать контроль за соблюдением гражданами режима изоляции с представлением ежедневной информации Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия.

15. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия и Министерству внутренних дел по Республике Хакасия пресекать нарушения установленных настоящим постановлением ограничений и обеспечивать привлечение к установленной законодательством Российской Федерации ответственности лиц, нарушающих эти ограничения.

16. Определить ответственными должностными лицами за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия заместителей Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курбатову Татьяну Анатольевну и Курлаева Юрия Николаевича в соответствии с возложенными полномочиями.";

17) дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

ПЕРЕЧЕНЬ

непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.".

Исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Н.Миронов







