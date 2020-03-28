Распоряжение правительства Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 97-р

В соответствии с пунктом 4 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945:

1. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора):

приостановить до 1 мая 2020 г. назначение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных правовыми актами, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер;

в срок до 1 апреля 2020 г. рассмотреть вопрос о приостановлении назначенных проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных правовыми актами, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

2. Рекомендовать главам администраций районных муниципальных образований и г. Элиста обеспечить:

приостановление до 1 мая 2020 г. назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер;

рассмотрение вопроса о приостановлении назначенных проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных правовыми актами, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в срок до 1 апреля 2020 года.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев







