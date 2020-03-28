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28 марта 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 98-р

Дата подписания 27 марта 2020 г.
Опубликован 28 марта 2020 г.

Во исполнение Указа Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 г. № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия":

Утвердить прилагаемый Перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю. Зайцев

Утвержден распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 27 марта 2020 г. № 98-р


Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.



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