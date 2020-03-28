Постановление правительства Калужской области от 27 марта 2020 года № 242 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", решением оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской области в целях реализации на территории Калужской области мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 7.5 в следующей редакции:

"7.5. Рекомендовать ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.".

1.2. Дополнить постановление пунктом 7.6 в следующей редакции:

"7.6. Приостановить посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в пунктах 8.1.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5 настоящего постановления.".

1.3. Дополнить постановление пунктом 8.3 в следующей редакции:

"8.3. С 28 марта до 1 июня 2020 года организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории Калужской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.".

1.4. Дополнить постановление пунктом 8.4 в следующей редакции:

"8.4. С 28 марта до 5 апреля 2020 года приостановить деятельность организаций общественного питания (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением дистанционной торговли.".

1.5. Дополнить постановление пунктом 8.5 в следующей редакции:

"8.5. Приостановить проведение на территории Калужской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах (за исключением реализации продуктов питания, средств гигиены, функционирования аптек), на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша











