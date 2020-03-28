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28 марта 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 27 марта 2020 года № 27 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 27 марта 2020 г.
Опубликован 28 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в целях реализации пункта 8 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 25 марта 2020 г. и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 4 слова "за пределы Российской Федерации" заменить словами ", в том числе в целях туризма и отдыха";

2) дополнить пунктом 221 следующего содержания:

"221. В соответствии с пунктом 10 статьи 41 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" принять дополнительные меры по защите населения и территории Республики Коми от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

приостановить с 00.00 часов 28 марта 2020 г. до 24.00 часов 5 апреля 2020 г.:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на организации с круглосуточным пребыванием людей;

2) работу объектов розничной торговли, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги и иные услуги бытового обслуживания населения, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

4) работу досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава Республики Коми С.Гапликов



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