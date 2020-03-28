Конец марта в Москве будет снежным и морозным

В столице последние два дня марта, которые выпадут на понедельник и вторник, будут морозными и снежными. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

- По нашему прогнозу, похолодание начнется в ночь на понедельник, - рассказывает Позднякова. - К утру 30 марта воздух сможет остыть до минусовых значений. При этом ветер усилится, возможна метель и налипание мокрого снега, на дорогах не исключена гололедица. Дни понедельника и вторника пройдут при слабо положительной температуре, а ночами воздух будет остывать до -3...-5 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет близка к климатической норме. А качество воздуха улучшится благодаря снегу и ветру, которые помогут рассеивать вредные примеси.

Начало апреля в столичном регионе не будет столь теплым, как последние четверг или суббота марта, тем не менее погода начнет улучшаться: осадки станут тише, вместо снега будет идти дождь, а температура воздуха к четвергу поднимется днем до +5, ночью около нуля.