Из московской больницы в Коммунарке выписаны 70 человек

За сутки из медицинского центра в Коммунарке выписаны 70 человек. Такую цифру назвал в Facebook главный врач больницы Денис Проценко. Он рассказал, что за последние 24 часа в стационар поступили 27 пациентов.

Выписаны из больницы 70 человек. По словам главврача, в настоящее время в Коммунарке находятся 326 пациентов. От пневмонии лечатся 154 человека, от коронавируса - 97. В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 12 человек, трое из них - на искусственной вентиляции легких.

Всего в Москве, по последним данным, выявлено 703 случая коронавируса.