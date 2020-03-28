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28.03.2020 07:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье сотрудник ИТК за бутылку коньяка пронес телефоны заключенным

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае младшего инспектора отдела безопасности исправительной колонии №5 обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки (часть первая статьи 285 и часть третья статьи 290 УК РФ).

Фото: УФСИН по Костромской области
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По данным регионального следственного управления СК РФ, в 2019 году обвиняемый пронес на территорию ИК-5 мобильные телефоны, которые передал одному из заключенных. С июля по ноябрь сотрудник за 15 тысяч рублей и бутылку коньяка, стоимость полторы тысячи, отдал шесть средств связи.

Судом Ингодинского района Читы в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За получение взятки за незаконные действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки.

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