Заболевшая коронавирусом врач из Ставрополя пошла на поправку

На Ставрополье рассказали о состоянии пятерых человек, у которых анализы подтвердили заболевание COVID-19. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что все больные по-прежнему находятся в инфекционной больнице и полностью изолированы.

- Ситуацию с коронавирусом в крае продолжаем держать на постоянном контроле. Пять человек, у которых подтвердился диагноз, по-прежнему находятся в инфекционной больнице. У четырех из них болезнь протекает практически без симптомов. Состояние еще одного пациента явно улучшается, - написал Владимиров в своем официальном аккаунте в Instagram.

Единственной заболевшей в Ставропольском крае, у кого коронавирус вызвал осложнения, стала бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова. Она в начале марта тайно от начальства съездила на отдых в испанский Мадрид, а после продолжила вести занятия в медицинском университете и консультировать Минздрав региона. После того, как она заболела и рассказала про поездку, ее лишили должности главного инфекциониста.

Кроме того, Владимир Владимиров сообщил, что в регионе появился еще один человек с подозрением на коронавирус. Ставрополец съездил за границу, оттуда прилетел в Москву и на автомобиле добирался до Ставрополя. В пути ему стало плохо и вернувшись домой, он обратился за медпомощью. Сейчас его анализы проверяют в новосибирской лаборатории "Вектор", а сам пациент находится в изолированном боксе.

По последним данным, в крае 1700 человек остаются под наблюдением медиков, большая часть из них на режиме самоизоляции. За весь период эпидемии было проведено около 7700 тестов на COVID-19.

Ранее на Ставрополье закрыли магазины, рынки, торговые центры и спортивные объекты, а также бары, кафе и рестораны.